EU-Beitrag: Grüne unterstützen ÖVP-Forderung

Am Donnerstag hat Kogler Unterstützung für die ÖVP-Forderung beim EU-Beitrag angekündigt.

Kogler: Regierungsposition wird bleiben, wie sie ist

"Die Regierungsposition wird im weiteren so bleiben, wie sie ist", betonte Kogler. Er wolle "hier nicht, nachdem die Republik sich sieben Monate festgelegt hat, den Obergscheitl raushängen lassen". Einen Kompromiss "mit dem die Grünen sehr gut leben können" schließt der Vizekanzler aber nicht aus. "Schauen wir was am Schluss rauskommt."

SPÖ fordert "klares Bekenntnis zur ausreichenden Finanzierung"

Der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder hatte in einer Aussendung von der neuen Regierung "ein klares Bekenntnis zur ausreichenden Finanzierung der EU in allen wichtigen Zukunftsbereichen" gefordert. Statt beim mehrjährigen Finanzrahmen wie bisher stur auf bestimmten Prozentzahlen zu beharren, müsse das EU-Budget klar die Prioritäten der kommenden Jahre abbilden, so Schieder. Nur so könne die EU globale Vorreiterin in der Digitalisierung und im Kampf gegen den Klimawandel werden.