EU-Anti-Terror-Koordinator Gilles de Kerchove lobt Slowakei

Der Anti-Terror-Koordinator Gilles de Kerchove hat die Slowakei gelobt. Es ging dabei um die Warnung vor dem späteren Attentäter von Wien.

Der Anti-Terror-Koordinator der EU, Gilles de Kerchove, sieht in der Warnung der Slowakei vor dem späteren Attentäter von Wien ein gutes Beispiel, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen den EU-Staaten funktioniere. Das sagte der Belgier am Samstag im "Mittagsjournal" des ORF-Radios Ö1. Mögliche Fehler der österreichischen Behörden in dem Fall kommentierte er nicht.