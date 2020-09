Etwas mehr als 7.500 Fans in Arena von Austria Wien erlaubt

Bei Bundesliga-Spielen darf die Wiener Austria bis zu 7.537 Fans in die Arena lassen. Bei den Spielen selbst setze man unter anderem auf die Eigenenverantwortung des Publikums.

Die Austria darf künftig bei Bundesliga-Spielen bis zu 7.537 Zuschauer in die heimische Arena lassen. Wie die Wiener am Donnerstag bekannt gaben, wurde das umfassende Covid-19-Konzept des Clubs für Stadionbesuche genehmigt. Die Besucherzahl gilt vorbehaltlich temporärer Einschränkungen durch die vierstufige "Corona-Ampel", deren Details am Freitag von der Regierung erläutert werden sollen.