"Etwas ganz Besonderes": Panzergürtelschweif-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Wieder gibt es Baby-News aus dem Tiergarten Schönbrunn - und diesmal sind es "Drachen-Babys". Die südafrikanischen Panzergürtelschweife haben Nachwuchs bekommen.

"In Europa gibt es derzeit nur fünf Zoos, in denen Panzergürtelschweife leben. Dass die Nachzucht gelingt, ist etwas ganz Besonderes", freute sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.