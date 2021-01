Etwa 100 Teilnehmer bei untersagter Demo in Wien

Am frühen Nachmittag haben sich laut Polizei etwa 100 Personen vor der Wiener Oper versammelt, um an einer eigentlich untersagten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilzunehmen.

Die Teilnehmer hielten sich an die entsprechenden Auflagen, weshalb die Exekutive nicht einschritt, sagte Polizeisprecherin Barabara Gass.

Drei Wiener Corona-Demos wurden untersagt

Vier Versammlungen von Corona-Gegnern waren für dieses Wochenende in Wien angemeldet gewesen. Drei davon waren von der Polizei untersagt worden. Der verbliebene "Spirituelle Rundgang für ein segensreiches, glückliches Neujahr", der für Samstagnachmittag geplant war, wurde von der Organisatorin am Freitagabend selbst abgesagt." Am Gestade war dann auch tatsächlich niemand sehen.