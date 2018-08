Essen für den guten Zweck bei "You Eat, We Give" in Wiener Hotels

Mehrere Hotels in Wien unterstützen auch heuer die europaweite Kampagne "You Eat, We Give". Dabei wird im September und Oktober pro serviertem Mittag- und Abendessen ein Euro an SOS-Kinderdorf gespendet.

Essen für den guten Zweck – getreu diesem Motto schlossen sich in Österreich neben dem Vienna Marriott Hotel auch die Häuser Courtyard by Marriott Linz, Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel sowie The Ritz-Carlton Vienna der europaweiten Aktion “You Eat, We Give” an. Das diesjährige Ziel aller 117 teilnehmenden Hotels ist es, vom 01. September bis zum 31. Oktober einen Gesamtbetrag von mindestens 400.000 Euro an SOS-Kinderdorf zu spenden.

Spenden-Aktion in Wiener Hotels für SOS-Kinderdorf “You Eat, We Give” ist Teil der Initiative von Marriott Hotels International “World of Opportunity”. Diese basiert auf der Idee, jungen Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, eine Chance auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu geben. So werden die Einnahmen unter anderem dazu verwendet, den Bau von Berufsausbildungszentren zu fördern.

Seit dem Launch der Kampagne wurden europaweit bereits mehr als 1,8 Millionen US-Dollar an SOS-Kinderdorf übermittelt. Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel, äußerte: “Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement, jungen Leuten den Einstieg ins Berufsleben zu vereinfachen. Wir freuen uns außerordentlich, dass diese Aktion auch bei unseren Gästen sehr gut ankommt.”