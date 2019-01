Eskalation nach Firmenfeier in Wien: Kollegin und Polizeischülerin verletzt

Ein stark alkoholisierter 21-Jähriger hat nach einer Firmenfeier in die Wohnung seiner Arbeitskollegin uriniert, sie gewürgt und gestoßen. Der junge Mann hatte zusätzlich auch Drogen konsumiert. Nachdem die Polizei ihn von der Wohnung der 27-Jährigen in die Inspektion brachte, verletzte er eine Wiener Polizeischülerin schwer.

Die 27-jährige Arbeitskollegin des Mannes kam gegen 2.30 Uhr in die Wiener Polizeiinspektion am Urban-Loritz-Platz. Sie klagte den Beamten, dass ihr Kollege ihre Wohnung nicht verlassen wolle. Sie hatte den 21-Jährigen nach einer Firmenfeier in einem Innenstadtlokal in ihre Wohnung mitgenommen, weil er – offenbar aufgrund der starken Alkoholisierung – seine Adresse nicht mehr wusste. Nachdem der junge Mann auf den Boden urinierte und die Frau gewürgt und weggestoßen hatte, alarmierte diese die Polizei.