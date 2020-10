Eskalation bei Wiener Polizeikontrolle: 28-Jähriger rammt Polizisten mit seinem Pkw

Eine Polizeikontrolle in der Brigittenau lief aus dem Ruder

Am Dienstagvormittag kam es in Wien-Brigittenau zu einem Zwischenfall mit einem bereits amtsbekannten 28-jährigen Mann. Dieser wollte bei einem Verkehrsschwerpunkt vor den Polizisten flüchten - am Ende fielen Schüsse.

Im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes in der Othmargasse in der Brigittenau erkannten Polizisten am Dienst gegen 10:30 Uhr einen amtsbekannten 28-jährigen Österreicher. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung mittels Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft gesucht und hat auch Strafbeträge im fünfstelligen Bereich zur Bezahlung offen.

Polizist von 28-Jährigem mit Pkw gerammt

Beim Versuch den Mann mit seinem Fahrzeug anzuhalten, lenkte er seinen Pkw auf den Gehsteig und rammte einen Polizisten. Dieser wurde dabei gegen ein geparktes Fahrzeug gedrückt.