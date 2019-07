"Escape!" im MQ Wien: Das Liveaction-Fluchtspiel von Deborah Sengl

Im MQ Wien gibt es ab Oktober eine Art "Escape"-Room. Die Künstlerin Deborah Sengl will mittels Liveaction-Fluchtspiel zum Nachdenken und Nachfühlen über Migration und deren Ursachen anregen.

Escape Rooms als Möglichkeit für emotionale Erlebnisse im MQ Wien

Ausgangsschema für die Intervention ist das Prinzip der beliebten Escape Rooms, also jener Rätselräume, aus denen Teilnehmer innerhalb einer vorgegebenen Zeit entkommen müssen. "Die Escape Rooms bieten eine erstaunliche Möglichkeit für ein emotionales Erlebnis", so Sengl bei der Präsentation des Vorhabens am Dienstag. Die Narrationen der gängigen Einrichtungen seien für sie aber leidlich uninteressant.

Betroffene konnten sich an Entstehung von "Escape!" beteiligen

"Ich möchte niemanden erziehen oder missionieren, aber ich möchte die Menschen in den 60 Minuten in diesem Raum gefühlvoller machen, verständnisvoller", so Sengl. Diese Doppelgesichtigkeit des Projekts zeigt sich nicht zuletzt an den Partnern. Einerseits kooperiert man mit der Organisation "Fremde werden Freunde", die sich der Inklusion von geflüchteten Menschen widmet. Im Bestreben eines respektvollen Ansatzes konnten die Betroffenen in der Entstehung ihre Ideen und Erfahrungen in "Escape!" einbringen und sind am umfangreichen Begleitprogramm beteiligt. Andererseits ist an der Umsetzung auch der Escape-Room-Betreiber Time Busters beteiligt.