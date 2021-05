ESC: Königin Máxima besuchte Gerneralprobe in Rotterdam

Die niederländische Königin Máxima fand sich Donnerstagnachmittag auf der Tribüne der Rotterdamer Ahoy Arena ein, um der Generalprobe des 2. Halbfinals beim 65. Eurovision Song Contest beizuwohnen

Königin Máxima besuchte ESC-Generalprobe

Zuvor hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass der noch amtierende ESC-Sieger Duncan Laurence an Covid erkrankt ist und deshalb nicht wie geplant im Finale am Samstag wird auftreten können. Überdies war nach einem positiven Coronatest innerhalb der isländischen Band Daði og Gagnamagnið entschieden worden, dass die Formation am heutigen Abend nicht live im Halbfinale wird antreten können, sondern nur ein Probenvideo zugespielt wird. Und auch in Polens Delegation war ein Backstagemitarbeiter positiv getestet worden.