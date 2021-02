"Es geht nicht um No-Covid": Experten zogen Bilanz nach einem Jahr Pandemie

Knapp ein Jahr nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Österreich zogen Experten heute ein Bilanz zur bisherigen Bewältigung der Pandemie. Dabei wurde klargestellt, dass das Virus Teil unseres Lebens bleiben wird.

"Fakt ist, dass wir bei den Neuinfektionen einen Anstieg erleben", betonte Simulationsforscher Niki Popper von der Technischen Universität Wien am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die schlechte Nachricht sei, dass die effektive Reproduktionszahl größer als eins ist. Das heißt, dass ein Infizierter mehr als eine weitere Person ansteckt. Leicht rückläufig wiederum ist weiterhin die Zahl der belegten Spitalsbetten.

Rund 15 Prozent der Österreicher waren bereits mit Corona infiziert

"Corona ist leider Teil unseres Lebens geworden"

Günter Weiss, Direktor des Departments Innere Medizin, Medizinische Universität Innsbruck, hat vor rund einem Jahr die ersten Covid-19-Patienten stationär aufgenommen und "den Sprung von der Theorie in die Praxis genommen". Er betonte, dass keine Infektionskrankheit so schnell derart gut erforscht wurde. Allerdings wisse man nach wie vor nicht, welche Patienten warum einen schweren Verlauf entwickeln können. Es mussten auch Menschen ohne klassische Risikofaktoren und Vorerkrankungen intensivmedizinisch versorgt werden, sie seien "völlig niedergestreckt worden". Weiss wies auch darauf hin, dass es nach wie vor kein "wirklich wirksames Medikament" gegen Covid-19 gibt.

Krise lässt psychische Probleme ansteigen

Die Frage der Verhältnismäßigkeit ist auch für den ärztlichen Leiter des auf Suchtkrankheiten spezialisierten Anton-Proksch-Instituts, Michael Musalek, "die große Herausforderung". Für ihn ist die Covid-19-Krise auch eine "psychosoziale Krise". Psychische Probleme würden sich ausbreiten "wie eine virale Erkrankung". Vor allem Menschen, die schon vorher psychische Probleme hatten, seien nun verstärkt betroffen. "Die Covid-Krise ist ein wirklicher Brandbeschleuniger", so der Psychiater und Psychotherapeut.

In der Rückschau gebe es aber auch viele Lichtblicke, so die Experten. Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der Medizinischen Universität Wien betonte die "unglaubliche Geschwindigkeit des Wissenstransfers" im vergangenen Jahr. Sofort sei die Sequenz des Virus veröffentlicht, unglaublich schnell Testmöglichkeiten entwickelt worden, all das sei einhergegangen mit zahlreichen Studien.