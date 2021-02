Erweitertes Corona-Testangebot in Wiener Neustadt und Krems

Wiener Neustadt hat das permanente Angebot an Corona-Schnelltests umfassend erweitert. Auch die Stadt Krems und Waidhofen an der Ybbs bauten die Antigen-Testkapazitäten aus.

Ab Freitag sollen in der Arena Nova und den Kasematten in Wiener Neustadt insgesamt 16 Corona-Testspuren bereitstehen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. So könnten etwa 13.800 Tests pro Woche durchgeführt werden. Nach Anhaben der Gemeinde handle es sich damit um die "größte Testoffensive Niederösterreichs".