Ertappte Ladendiebe verletzten Polizisten auf Wiener Mariahilfer Straße

Am Montagnachmittag klickten für drei Ladendiebe auf der Mariahilfer Straße in Wien die Handschellen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Ein Ladendieb hat bei seiner Festnahme am Montagnachmittag in Wien zwei Polizisten verletzt. Er leistete heftigen Widerstand, ein Beamter musste vom Dienst abtreten. Zuvor hatte der Mann mit zwei Komplizen Kleidung und Schuhe aus einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße gestohlen. Die drei Georgier befinden sich in Haft, berichtete die Polizei am Dienstag.