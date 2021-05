Ertappt: Fahrraddiebe warfen Diebesgut einfach in den Wienfluss

Zwei Männer sollen sich am frühen Sonntagmorgen mehrere Räder unter den Nagel gerissen haben. Als sie von der Polizei gefasst wurden, schmissen sie die Räder einfach in den Wienfluss.

Ein Mann alarmierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei, weil zwei Männer Fahrradschlösser nahe des Bruno-Kreisky-Parks in Wien-Margareten aufgebrochen haben sollen. Als die Polizei zur Tatörtlichkeit kam, warfen die Tatverdächtigen die gestohlenen Räder in den Wienfluss und versuchten zu flüchten.