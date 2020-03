Erstmals Woche der Comic-Events vor VIENNA COMIX 2020

Comic-Fans kommen bei der Vienna COMIX WEEK bei zahlreichen Workshops und Künstler-Treffs voll auf ihre Kosten.

Eine ganze Woche lang, von 16. bis 22. März, zeigt sich die Vielfalt der heimischen Comicszene an mehreren Veranstaltungsorten in Wien.

Wien lädt zur Woche der Comic-Events

Gelegenheit dazu bieten etwa Workshops in der Hauptbücherei der Stadt Wien und in der Bassena Stuwerviertel, der Indie Comix Day im Literaturhaus, die Bahoe Books Comics Night, das Animationsfilm Screening an der Universität für Angewandte Kunst Wien und schließlich am Wochenende die große Comic-Messe Vienna COMIX in der MGC-Halle.