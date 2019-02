Erstmals wieder mehr Kaiseradler in Österreich gesichtet

Erfreuliche Nachrichten: Die Population der Kaiseradler ist in Österreich im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Die Population der Kaiseradler ist in Österreich im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Heuer wurden 55 Kaiseradler gesichtet, ausgegangen wird von bis zu 70 Exemplaren. Im Jahr 2018 waren es noch zwischen 32 und 54 Tiere. Dieses erfreuliche Ergebnis hat die zweite Adlerzählung für den pannonischen Raum “Pannonian Eagle Census” ergeben, die von BirdLife und WWF im Jänner durchgeführt wurde.

Hierzulande ist der Kaiseradler vor allem im Nordburgenland und Weinviertel verbreitet. Die höchste Dichte des streng geschützten Greifvogels liegt im Bereich des Nordburgenlandes, wo 32 bis 40 Individuen beobachtet werden konnten. In Niederösterreich wurden in Summe 23 bis 30 Kaiseradler gezählt. Laut Greifvogelexperte Matthias Schmidt von BirdLife Österreich scheint diese Anzahl relativ hoch, jedoch sei der Kaiseradler im Verbreitungsgebiet immer noch relativ selten.

Schutzbemühungen um Vögel erfolgreich

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Kaiseradlerpopulation aufgrund der Verfolgung durch den Menschen auf wenige Paare reduziert. Dass sie wieder wächst, sei den Schutzbemühungen im späten 20. Jahrhundert zu verdanken, hieß es in der Aussendung der NGOs am Montag. Seit 1999 brütet der Kaiseradler auch wieder in Österreich. Dennoch stelle die illegale Greifvogelverfolgung nach wie vor die Todesursache Nummer Eins bei jungen Kaiseradlern dar.