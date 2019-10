Erstmals mit Konzert in Wien: Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Erstmals findet in der Wiener Votivkirche am 8. Dezember 2019 ein Konzert der Longfield Gospel Singers statt, um verstorbenen Kindern zu gedenken. Der Eintritt ist frei.

Sabine List, Gründerin und Organisatorin der Messe Seelenfrieden, organisiert das Konzert zum Worldwide Candle Lighting Day am 8. Dezember. Mit dieser Veranstaltung in der Wiener Votivkirche möchte sie die Themen "Vorbereitung auf das Lebensende" und "Trauerarbeit" stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken, heißt es per Aussendung am Montag.