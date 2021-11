Erstmals mehr als 3.000 Neuinfektionen in NÖ

Am Montag wurde in Niederösterreich bei den Corona-Neuinfektionen erstmals die Marke von 3.0000 neuen Fällen in 24 Stunden übersprungen.

Verzeichnet wurden nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium 3.233 Fälle. Der bisherige Rekordwert datierte mit 2.656 positiven Tests vom Sonntag. Zum ersten Mal in der vierten Welle ist zudem die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Niederösterreich zu Wochenbeginn über 100 - und zwar laut Landesgesundheitsagentur auf 103 - gestiegen.

Zahl der Covid-Patienten steigt in Niederösterreich

Am Wochenende waren noch 95 an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt worden. Auf der Normalbettenstation befanden sich am Montag 452 Corona-Patienten, ein Plus von 25 Personen im Vergleich zum Vortag. Die Lage sei weiterhin angespannt, hieß es von der Landesgesundheitsagentur auf Anfrage. Um Personal auf Intensivstationen zu bündeln, wurden wie bisher planbare Operationen verschoben.

Größter Corona-Cluster in Scheibbs

Die größten Corona-Cluster im Bundesland wurden - bei steigender Tendenz - weiterhin im Bezirk Scheibbs bei einem Autozulieferer mit 47 Fällen und in einer Metallverarbeitungsfirma mit 40 Infizierten sowie in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) mit 41 positiv Getesteten verzeichnet. Jeweils 27 Betroffene gab es in einem Produktionsunternehmen im Bezirk Amstetten und in einem Pflegeheim im Bezirk Horn. 22 Fälle wurden in Verbindung mit einem Autohaus im Bezirk Melk gemeldet und 21 in einer Produktionsfirma im Bezirk Lilienfeld. Neu hinzugekommen ist ein Cluster in einem Fertigungsbetrieb im Bezirk Neunkirchen mit 17 Infizierten.