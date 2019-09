Erstes Umweltschutzfest für Groß und Klein in Margareten

Klimaschutz fängt bei den Jüngsten an - vor diesem Hintergrund findet im Leopold-Rister-Park in Wien-Margareten erstmals ein Umweltschutzfest statt.

Gelebter Umweltschutz von Klein auf

Gemeinsam mit KooperationpartnerInnen lädt Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery zur Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt und deren aktiven Schutz. Unterschiedliche Stationen beschäftigen sich unter anderem mit Upcycling, Fair Fashion, Abfallvermeidung, Fragen zum Klimaschutz uvm. Das erste Umweltschutzfest in Margareten richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche und all jene, die gerne selbst einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten möchten.

Umweltschutzfest in Margareten: Idee des Kinderparlaments

"Vor den Themen Umweltbewusstsein, Klimaschutz und Nachhaltigkeit kann in der Zeit der Fridays for Future Bewegung niemand mehr die Augen verschließen. Es benötigt ein Umdenken in unserer Gesellschaft für den richtigen Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Höchste Zeit, dass wir uns in unserem Alltag mit dem Thema befassen und so erkennen, wie jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann. Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass diese Idee beim letzten Kinderparlament von den SchülerInnen der VS Stolberggasse und der NMS Viktor-Christ-Gasse eingebracht wurde. Dies zeigt, dass wir uns zum Wohl der Jüngsten um entsprechende Maßnahmen bemühen müssen, damit auch den nächsten Generationen ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglicht werden kann“, erklärt Schaefer-Wiery.