Erstes queeres Bildungszentrum in Wien-Mariahilf geöffnet

Wien hat seit Donnerstag sein erstes queeres Bildungszentrum. Die Einrichtung ist laut einer Aussendung von Bildungsstadtrat Wiederkehr die erste ihrer Art in Österreich.

In dem queeren Bildungszentrum in der Windmühlgasse 15 in Wien-Mariahilf sollen Verständnis und Akzeptanz für LGBTIQ+-Lebensweisen gefördert werden, so Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS). Im Angebot sind außerdem Aus-, Fort- und Weiterbildungslehrgänge in sexueller Bildung, Sexualberatung, Sexualtherapie und Vielfalt von Geschlechtsvariationen.

Queeres Bildungszentrum soll "Safe Space" sein

Auch Wien-Ottakring soll queeres Bildungszentrum bekommen

Aufgabe der queeren Bildungsarbeit sei es, sich mit queeren Lebensrealitäten auseinanderzusetzen, um Diskriminierung im Alltag zu erkennen und selbstbewusst dagegen auftreten zu können. Queere Bildungsarbeit sei damit ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechten und inklusiven Gesellschaft, in der sich alle Menschen gleichermaßen entfalten können, wurde in der Aussendung betont. Das nächste queere Zentrum in Wien ist bereits in Arbeit: 2024 soll in der Fröbelgasse 22 in Wien-Ottakring ein queeres Jugendzentrum eröffnet werden, wo LGTBIQ-Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit professionelle Unterstützung bekommen.