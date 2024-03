24/7 offen: Der McDrive in der Heiligenstädter Straße.

Erstes McDonald's Restaurant in Wien rund um die Uhr geöffnet

Franchisenehmer Patrick Köck öffnet ab dem 22. März sein Restaurant in der Heiligenstädter Straße in Wien rund um die Uhr. Es ist das erste McDonald's Restaurant in Österreich, das durchgehend geöffnet hat.

Das McDonald’s Restaurant in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbing passt ab dem 22. März 2024 die Öffnungszeiten an: Es wird der erste Standort Österreichs sein, der 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche geöffnet hat.

Erstmals 24/7 Fast-Food-Angebot in Wiener McDonald's Restaurant

Das Restaurant wird seine Türen wie bisher von 6.00 Uhr morgens bis 4.00 Uhr nachts öffnen. Neu hinzu kommt der neue, durchgehende Service im McDrive, der ab sofort auch zwischen 4.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens zur Verfügung steht.

"Wir kennen unsere Kunden und wissen, dass unsere Produkte zu jeder Tages- und Nachtzeit gefragt sind. Mit den erweiterten Öffnungszeiten reagieren wir auf das Bedürfnis nach einem jederzeit verfügbaren Angebot und sind eine verlässliche Anlaufstelle für Gäste außerhalb der üblichen Zeiten", so Köck.

Feierliches Angebot: Big Mac um nur 2 Euro

Zur Feier der neuen Öffnungszeiten übernimmt der McDonald's Heiligenstädter Straße den Radiosender LoungeFM für einen ganzen Tag mit einer eigenen Playlist. Einschalten lohnt sich: Jeder Gast, der während dieser Zeit durch den McDrive fährt und LoungeFM hört, erhält einen Big Mac für nur 2 Euro.