Erstes "Date" bei Großen Pandas im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn vermeldet eine erste Annäherung bei den Großen Pandas - eine Begegnung, die im Wiener Zoo Hoffnung auf möglichen künftigen Nachwuchs macht.

Die Paarungszeit der Großen Pandas wurde im Tiergarten Schönbrunn mit Spannung erwartet. Kein Wunder, ist doch der Wiener Zoo der einzige in Europa, in dem die bedrohten Bären bisher auf natürliche Weise Nachwuchs bekommen haben.

Yang Yang und Yuan Yuan müssen sich erst kennen lernen

Erste Annäherung bei Großen Pandas in Schönbrunn

Am 27. März wurden die Verbindungstüren zwischen den Anlagen geöffnet. Nach einem kurzen Gerangel gingen Yang Yang und Yuan Yuan auf Abstand. Ihre Kommunikation über Duftmarken und Laute nahm jedoch in den kommenden Tagen stetig zu. „Sie zeigten das gleiche Verhalten wie damals Yang Yang und Long Hui vor den Paarungen. Yang Yang kletterte auf die Plattform und signalisierte mit bellenden Lauten, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Wie einst Long Hui wartete Yuan Yuan unten in sicherer Distanz und bewachte sie. Immer wieder näherte sich einer von beiden mit beschwichtigendem Gemecker dem anderen. Soweit war alles, wie wir es aus der Vergangenheit kannten“, erklärt Zoologin Eveline Dungl.