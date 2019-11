Erstes Autismus-Zentrum eröffnet im Sonnwendviertel in Wien

Im April 2020 wird das erste "Autismus-Therapie- und Kompetenzzentrum" in Wien eröffnet. Die neue Einrichtung bietet Diagnose und Therapie auf e-card.

„Im entstehenden Autismus-Kompetenzzentrum bekommen Kinder bis 14 Jahre eine wichtige und notwendige Unterstützung, um sie für ihre Zukunft bestmöglich zu rüsten“, betont Sozialstadtrat Peter Hacker. „Das neue Kompetenzzentrum bietet für die jungen Kundinnen und Kunden ein umfassendes Betreuungs- und Unterstützungsprogramm. Ein weiteres Puzzlestück in der Versorgung von Kindern in Wien.“

Ambulatorium Sonnwendviertel übersiedelt

Das Autismus-Kompetenzzentrum wird an das Ambulatorium Sonnwendviertel der VKKJ in Wien-Favoriten angegliedert. Diese Einrichtung besteht seit 2002 in der Fernkorngasse und übersiedelt demnächst in die neuen, größeren Räumlichkeiten in der Maria-Lassnig-Straße 2. Im selben Gebäude findet auch das Autismus-Kompetenzzentrum Platz. Dort können jährlich bis zu 42 Kinder intensiv behandelt und gefördert werden.