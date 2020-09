Erster Wien-Besuch von Ukraines Präsident Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht nächste Woche zum ersten Mal Wien. Ein Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen ist geplant.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am kommenden Dienstag Österreich einen offiziellen Besuch abstatten. Dieser erste Besuch Selenskyjs erfolgt auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mitteilte. Selenskyj trifft auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka.

Am Nachmittag werden die beiden Präsidenten an einem österreichisch-ukrainischen Wirtschafts-Roundtable teilnehmen. Am Abend steht ein gemeinsamer Heurigenbesuch auf dem Programm.