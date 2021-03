Erster Teil des Homeoffice-Gesetzt passiert Sozialausschuss

Der arbeitsrechtliche Teil des Homeoffice-Gesetztes hat den Sozialausschuss passiert. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne stimmten dafür, die NEOS dagegen.

Der arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Teil des Homeoffice-Pakets passierte am Mittwoch den Sozialausschuss des Nationalrats. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne stimmten dafür, die NEOS dagegen, wie die Parlamentskorrespondenz in einer Aussendung mitteilte. Damit die neuen Bestimmungen wie geplant am 1. April in Kraft treten können, müssen der Nationalrat und der Bundesrat noch im März grünes Licht geben.