Erster Summer Black Friday: Eine Woche lang Rabatte

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Mehr als 250 namhafte Händler veranstalten ab 30. Juli 2020 für eine Woche einen gemeinsamen Sommerschlussverkauf mit Extrem-Rabatten: den “Summer Black Friday”.

Konsumenten begrüßen Summer Black Friday

Händler erwarten deutlichen Umsatzanstieg

Ein Großteil der Händler sieht Vorteile in einer koordinierten Verkaufsaktion im Sommer. “So gaben etwa 60 Prozent von rund 110 im Juni 2020 befragten Online-Händlern an, dass sie so ihren Umsatz steigern könnten. Etwa 50 Prozent sehen als Vorteil, dass sie bei einem Sale-Event im Sommer ihr Lager abverkaufen können”, so Kreid weiter. Der Onlinehandelsexperte Kreid ortet aufgrund der Corona-Situation gestiegene Akzeptanz in der Bevölkerung, Waren im Internet zu kaufen.