Erster "neuer" Gemeindebau steht in Wien-Favoriten

In der Fontanastraße in Wien-Favoriten wurde ein neuer Gemeindebau fertiggestellt. Der Barbara-Prammer-Hof ist dabei der erste "neue" Gemeindebau.

Wien errichtet wieder Gemeindewohnungen - und die erste Anlage ist nun fertig: Am Dienstag ist der Barbara-Prammer-Hof in Favoriten offiziell eröffnet worden, und die Schlüssel wurden an die ersten Bewohner übergeben. Die Wohnhausanlage in der Fontanastraße 3 umfasst drei Baukörper und verfügt über 120 Wohnungen.

Im Gedenken an Nationalratspräsidentin Prammer

Gemeindebau-Miete kostet 7,50 Euro pro Quadratmeter

Derzeit werden weitere Gemeindebauten errichtet. Zu den weiter fortgeschrittenen Projekten zählen: Handelskai (316 Wohnungen), Engerthstraße (110 Wohnungen), Wildgarten (123 Wohnungen), Wolfganggasse (105 Wohnungen), Seestadt Aspern (75 Wohnungen) und Berresgasse (229 Wohnungen). Heute wurden außerdem Bauvorhaben an vier weiteren Standorten bekannt gegeben, nämlich im Gaswerk Leopoldau, am Eisring-Süd, in der Brockhausengasse und am Montecuccoliplatz. Insgesamt umfasst das städtische Wohnbauprogramm rund 4.000 Gemeindewohnungen, die bis Ende 2020 "auf Schiene gebracht sein werden", wie es in der Presseunterlage hieß.