Erster KaiserBrunch im ARCOTEL Kaiserwasser in Wien

Am Sonntag, den 26. November, können die Gäste des ersten KaiserBrunchs im Wiener ARCOTEL Kaiserwasser am Ufer der alten Donau ab 11.30 Uhr schlemmen. Neben Live-Musik von "Modern Moonlight" ermöglicht ein spezielles Kinderprogramm und -buffet Familien eine entspannte und qualitativ hochwertige Zeit.

KaiserBrunch bietet Fischliebhabern köstliches Angebot an

Beim Betrachten der frisch zubereiteten Spezialitäten kann man den köstlichen Geschmack förmlich schon im Mund spüren: Lachsliebhaber können sich auf verschiedene Zubereitungsarten ihres Lieblingsfischs freuen, wie geräuchert, gebeizt oder direkt vom Grill. Zu den Lachssteaks werden Salzkartoffeln, Oberskren, Senf-Honig-Dill-Sauce und Kapern serviert, während zum Lachskaviar Blinis, Brioche, Sauerrahm-Dip, Schnittlauch, Ei und Schalotten gereicht werden. Das Angebot an Fischgerichten wird durch einen Turm aus Cocktailgläsern mit Kaiser-Garnelen und Garnelen-Cocktail Robuchon, knusprigen Garnelen mit Chili-Mayonnaise, Riesengarnelen, einer Sushi-Bar mit California Rolls und Maki sowie Orecchiette in Hummerbisque mit Babyspinat und Cherrytomaten ergänzt.

Auch Vegetarier kommen bei KaiserBrunch auf ihre Kosten

Sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier können den KaiserBrunch in vollen Zügen genießen. Das Prime Rib-Eye und die Maishuhnbrust passen wunderbar zu Kartoffel-Trüffel-Mousseline, Gnocchi Café de Paris, Broccolini, Kürbis-Ratatouille, Brösel-Karfiol, grüner Pfeffersauce, Sauce-Béarnaise und Red Chimichurri-Salsa. Für diejenigen, die kein Fleisch mögen, gibt es Rigatoni in Tomatensauce mit frischem Basilikum und Mozzarella, Salatherzen in Yuzu-Trüffel-Dressing sowie Radieschen und Teriyaki. Für diejenigen, die lieber mit einem klassischen Frühstück starten, gibt es ein umfangreiches British Breakfast Buffet. Nach einem Spaziergang an der idyllischen alten Donau kann man Platz für das köstliche Wiener Dessertbuffet machen, das Original-Apfelstrudel mit Vanillesauce und Eis, Triple Chocolate Gâteau mit Karamell und Kakaohippen sowie ein Käse- und Obstbuffet umfasst. Bis 15.00 Uhr hat man Zeit, um den gesamten KaiserBrunch zu genießen.