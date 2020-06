Erster Auslandsbesuch seit Coronakrise: Van der Bellen reist in die Slowakei

Am kommenden Mittwoch wird Van der Bellen erstmals seit der Coronakrise ins Ausland reisen. Er trifft sich mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová zum informellen Meinungsaustausch.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am kommenden Mittwoch seinen ersten Auslandsbesuch nach dem Corona-bedingten Lockdown absolvieren. Er trifft am Vormittag seine slowakische Amtskollegin Zuzana Čaputová in deren Heimatort Pezinok zu einem informellen Meinungsaustausch, wie die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mitteilte.