Erste Wiener Spatzenzählung: 199 Spatzen-WGs in der Stadt gefunden

BirdLife Österreich und die MA22 präsentieren die Ergebnisse der ersten Wiener Spatzenzählung: 2.808 Haussperlinge und 621 Feldsperlinge aus insgesamt 199 Spatzen-WGs wurden gemeldet.

Da die Spatzen vor allem bei regnerischem Wetter oft gut verborgen und unauffällig sind und sich lieber bei Sonnenschein aus ihrem Versteck wagen, war die Zählung im regenreichen Oktober gar nicht so einfach. „Umso mehr freut uns, dass in dieser kurzen Zeit nicht weniger als 2.808 Haussperlinge und 621 Feldsperlinge aus insgesamt 199 Spatzen-WGs gemeldet wurden!“ so Josef Mikocki, Projektverantwortlicher der MA 22.