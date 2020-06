Erste Wiener Haushalte haben Gastrogutschein erhalten

Am Dienstag haben die ersten Wiener Haushalte einen Gastrogutscheine erhalten. In rund 2.000 Lokalen sind diese bis Ende September einlösbar.

Er ist da: Erste Wiener Haushalte haben den Gastro-Gutschein der Stadt bereits im Briefkasten vorgefunden. Einlösbar ist er aktuell in rund 2.000 Lokalen. So viele haben sich bereits für die Aktion registriert, wie das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA am Dienstag mitteilte.