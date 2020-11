Erste Test-Kits für Polizeidirektionen ausgeliefert

Ab 7. Dezember können sich 39.000 Bedienstete des Innenministeriums freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Eine erste Tranche mit 38.000 Antigen-Schnelltests wurde an die neun Landespolizeidirektionen und die Zentralstelle des BMI in Wien ausgeliefert.

Am Montag starten Massentests bei den Polizisten

"Die Anschaffung und Versorgung mit den Tests hat sehr gut funktioniert", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). "Nun gilt es im nächsten Schritt, funktionelle und systematische Teststraßen und eine geeignete Probandenlogistik aufzubauen." Die Polizeidirektionen in den Bundesländern erarbeiten selbstständig Konzepte, die auf die regionalen Anforderungen zugeschnitten seien. So werden nach Bedarf fixe und variable Teststraßen errichtet. Getestet werde größtenteils in Polizeiinspektionen oder Polizeikommanden auf Stadt- oder Bezirksebene und zusätzlich in Räumen der Sicherheitsakademie des Innenministeriums oder der Landeskriminalämter.