Erste öffentliche Gottesdienste am Freitag

Nach zwei Monaten ohne öffentliche Gottesdienste wird es ab Freitag wieder möglich sein, an öffentlichen Gottesdiensten teilzunehmen.

Ab Freitag können Gläubige der 16 anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften wieder Gottesdienste feiern. Die Regeln für Messen in geschlossenen Räumen und im Freien wurden am Donnerstag vereinbart, teilte Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) per Aussendung mit. Es gilt: Ein, besser zwei Meter Abstand, 10 m2 pro Person, Maskenpflicht (nicht im Freien), Desinfektion gegen das Coronavirus.