Erste markta-Filiale in Wien-Alsergrund eröffnet

Die markta-Filiale befindet sich in der Alserstraße 16 in Wien-Alsergrund.

Sie befindet sich in der Alserstraße 16 und wurde vor Kurzem über Vermittlung von OTTO Immobilien eröffnet. markta ist ein "Online-Markt für bäuerliche, regionale Produkte aus nachhaltiger Erzeugung" und "sieht sich als digitaler Bauernmarkt, der regionale Lebensmittelproduzent:innen mit Menschen auf der Suche nach hochwertigen und regionalen (Bio-)Produkten zusammen bringt", wurde in einer Aussendung von OTTO Immobilien erklärt. "Ab sofort können unsere Kund:innen auch vor Ort bei markta faire Lebensmittel aus der Region kaufen", wurde markta-Gründerin Theresa Imre in der Aussendung zitiert.