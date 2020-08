Erste Kleinparteien bereits im Unterschriften-Finish

Noch bis 14. August haben Kleinparteien, die bei der Wien-Wahl 2020 antreten wollen, Unterstützungserklärungen zu sammeln. Einige sind laut eigenen Angaben schon fast am Ziel.

Kleinparteien sammeln Unterschriften

Team HC Strache: "Wir sind im Endspurt"

Das Team HC Strache dürfte das Kapitel Stimmensammeln demnächst erfolgreich beendet haben. "Wir sind im Endspurt", berichtete Generalsekretär Christian Höbart auf APA-Nachfrage. In den Wahlkreisen fehlen lediglich in Hietzing noch Unterschriften, um auf die 100 notwendigen zu kommen. Auf Bezirksebene müssen noch in Neubau und der Josefstadt eine "Handvoll Unterschriften" gesammelt werden. "Der Rest ist schon erledigt." Allerdings will die Liste weiter sammeln, um einen "Überhang" an Stimmen vorweisen zu können, falls die eine oder andere Unterstützungserklärung doch ungültig sein sollte.