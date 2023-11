Erste Implantation eines kabellosen Herzschrittmachers in Klinik Floridsdorf in Wien

In der Klinik Floridsdorf wurde erstmals in ganz Wien ein neuer, elektrodenloser Herzschrittmacher implantiert, der etliche Vorteile aufweist. Er wird ab sofort standardmäßig bei allen infrage kommenden Patienten der Klinik Floridsdorf zum Einsatz kommen.

Premiere in Wien: Klinik Floridsdorf implantiert kabellosen Herzschrittmacher

"Im neuen Herzschrittmacher stecken sämtliche Funktionseinheiten in einer kleinen Kapsel. Dank seiner geringen Größe und einem speziellen Schraubmechanismus kann er präziser positioniert werden, nämlich direkt in der rechten Hauptkammer des Herzens. Die Blutgefäße und das Herz mit seinen Herzklappen werden also nicht dauerhaft durch eine Elektrode belastet", erklärt Thomas Aschacher, Herz- und Gefäßchirurg an der Klinik Floridsdorf.