Erste Hotelwoche Österreichs: Heimische Top-Hotels locken Gäste mit Aktion

Buchungsstart für die erste Hotelwoche Österreichs: Um den heimischen Tourismus anzukurbeln, laden Anfang Dezember heimische Top-Hotels wie das Sacher, Palais Coburg, Werzer’s und Co. mit einer Aktion zu besonders günstigen Urlauben.

Stimmungsvoller Österreichurlaub in der Vorweihnachtszeit gefällig? Die österreichische Hotelwoche geht in die erste Runde und bietet Urlaubern die Möglichkeit, in einigen der besten Hotels des Landes vergünstigt zu übernachten. Hierbei werden 7 Nächte zum Preis von 4 beziehungsweise 3 Nächte zum Preis von 2 inklusive Frühstück oder Halbpension angeboten. Seit wenigen Tagen können die Zimmer auf der offiziellen Website der Hotelwoche für den Zeitraum vom 5. bis 12. Dezember gebucht werden.

Urlaub in Österreich boomt - besonders im Advent

Manchmal muss man gar nicht weit reisen, um einen schönen und erholsamen Urlaub zu verbringen. Das wird vielen Österreichern gerade während der Corona-Pandemie klar. Denn viele Auslandsurlaube werden abgesagt oder müssen storniert werden. Das bietet die perfekte Möglichkeit, die Heimat zu erkunden und einen unvergesslichen Urlaub in Österreich zu verbringen. Da trifft es sich gut, dass Culinarius die Hotelwoche organisiert, die traumhafte Unterkünfte zu einem vergünstigten Preis anbietet.

Gerade für die Vorweihnachtszeit ist es empfehlenswert, einen Urlaub in Österreich zu planen. Schneebedeckte Landschaften, Weihnachtsmärkte und Dekorationen: die Hotelwoche bietet einem die Gelegenheit, die Schönheit des Landes neu zu entdecken.

30 Hotels nehmen an Hotelwoche teil - darunter Sacher und Co.



Ob idyllische Auszeit in der Südsteiermark oder aufregender Städtetrip in Wien, bei den 30 teilnehmenden Hotels lässt sich für jeden Urlaubswunsch etwas finden. Mit dabei sind unter anderem Spitzenbetriebe wie die Sacher Hotels in Salzburg und Wien, die zu den besten Luxushotels weltweit zählen, und das Werzer’s am traumhaften Wörthersee. Aber auch Betriebe wie das Courtyard by Marriott in Linz oder das Hotel am Stephansplatz in Wien können zu einem vergünstigten Preis gebucht werden.



Die Partner der ersten österreichischen Hotelwoche sind Transgourmet, die Österreichische Hotel- und Tourismusbank und American Express.

Sponsoren über die Qualitäten der Hotelwoche-Aktion