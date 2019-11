Erste Hochrechnung zur Steiermark-Wahl 2019

Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in der Steiermark 2019 zeigt: Die ÖVP geht als klarer Wahlsieger hervor, auch die Grünen konnten zulegen. Bei der SPÖ und vor allem bei der FPÖ gab es laut der ersten Hochrechnung große Verluste.

Update 17.30 Uhr:Keine ÖVP-Grüne-Mandatsmehrheit

Laut der Hochrechnung der ARGE Wahlen geht sich laut derzeitigem Stand keine ÖVP-Grüne-Mandatsmehrheit im steirischen Landtag aus. Gemeinsam kommen ÖVP und Grüne auf 24 der 48 Mandate. Die ÖVP hält bei 18 Sitzen, was ein Plus von vier Mandaten gegenüber 2015 bedeutet. Die Grünen legen um drei Sitze zu und entsenden künftig sechs Abgeordnete in den Landtag.

SPÖ verliert Veto-Möglichkeit im Bundesrat

Erste Hochrechnung um 16 Uhr: ÖVP als klarer Wahlsieger

Steiermark Wahl 2019: SPÖ und FPÖ mit starken Verlusten, Grüne mit Zuwachs

Über satte Zugewinne dürfen sich die Grünen freuen, die in der Hochrechnung mit 11,5 Prozent ausgewiesen werden. Das bedeutet ein Plus von 4,8 Prozentpunkten gegenüber 2015.

NEOS und KPÖ dürften laut erster Hochrechnung Landtags-Einzug schaffen

Den Landtags-Einzug geschafft haben dürften NEOS und KPÖ. Die Pinken liegen laut der Hochrechnung bei 5,5 Prozent (+2,9), die KPÖ bei 5,4 (+1,2). Die Sperrklausel bei der Steiermark-Wahl ist ein Grundmandat in einem der vier Wahlkreise. Beide Parteien werden dies laut der Einschätzung der Experten der ARGE Wahlen in Graz oder Graz-Umgebung schaffen.

Die Hochrechnung beinhaltet bereits eine Briefwahl-Schätzung der ARGE Wahlen. Von den rund 103.000 für die Landtagswahl ausgegebenen Wahlkarten dürften in etwa 90.000 tatsächlich genutzt worden und gültig sein. Diese Stimmen werden erst am Montag ausgezählt.

Sora-HR: ÖVP-Sieg mit 36,8 Prozent

Die 36,8 Prozent für die ÖVP bedeuten laut der SORA-Hochrechnung ein Plus von 8,3 Punkten. Die SPÖ verlor 5,4 Punkte und landete bei 23,9 Prozent, die FPÖ büßte 9,3 Prozentpunkte ein und liegt bei 17,4 Prozent. Die Grünen legten um 4,8 Punkte auf 11,5 Prozent zu. Sowohl den NEOS als auch der KPÖ werden mittels Grundmandat der Einzug in den Landtag prognostiziert. Die NEOS kommen demnach auf 5,3 Prozent (plus 2,7) und die KPÖ auf 5,1 Prozent (plus 0,9).