Erste Hinweise auf Ursache von Zugkollision in Wien

Nach dem Zugsunglück in Wien-Floridsdorf gibt es erste Hinweise auf die mögliche Unfallursache. Wie der "Kurier" berichtete, soll die S-Bahn-Garnitur ein Haltesignal überfahren haben.

Wegen zu engen Abstands war es am Montagabend zwischen den beiden Zug-Garnituren auf offener Strecke im Bereich Bahnhof Floridsdorf - Siemensstraße zu einer "Flankenfahrt" gekommen. Beide Garnituren sprangen aus dem Gleis, vier Personen wurden verletzt. Nach jüngsten Informationen hatten sich in der S-Bahn-Garnitur 240 Personen befunden.

Strecke noch bis Mittwochfrüh gesperrt

Bis dahin müssen Bahnreisende und Pendler Verzögerungen einkalkulieren: REX-Züge aus Richtung Laa an der Thaya bzw. Bernhardsthal werden in Fahrtrichtung Wien über Stadlau, Wien-Simmering und Wien-Hauptbahnhof umgeleitet, wo es jeweils Umsteigemöglichkeiten auf die U-Bahnlinien U2 bzw. U3 und U1 gibt. REX-Züge aus dem Süden in Richtung Laa an der Thaya bzw. Bernhardsthal werden ab Wien-Hauptbahnhof über Wien-Simmering (Umstieg U3) und Stadlau (Umstieg U2) geführt. S-Bahnen von bzw. nach Gänserndorf und von bzw. Wolkersdorf enden bzw. beginnen in Leopoldau, wo es Anschluss an die U1 gibt.