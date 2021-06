Erste Hilfe bei Grillunfällen: Das ist zu tun

Bei Schönwetter sind viele Grillfans wieder Feuer und Flamme. Aber aufgepasst: heiße Griller sind gefährliche Unfallherde. Jedes Jahr müssen rund 700 Personen nach Grillunfällen ins Krankenhaus

Hilfe bei Schnittverletzungen

Oft schneiden sich Grillmeister in der Hitze des Gefechts ins eigene Fleisch. In einigen Fällen ist die Schnittverletzung so tief, dass ein Pflaster nicht reicht. Starke Blutungen müssen gestoppt und der Notruf gewählt werden. Das gelingt mit einem Druckverband oder dem sogenannten manuellen Druck. "Pressen Sie Finger, Handballen oder Faust fest auf die Schnittwunde", erklärt Dr. Schreiber. Auch hier gilt es, den verletzten Körperteil hochzulagern. Betroffene sollten am besten sitzen oder liegen, bis die Rettungskräfte eintreffen. Tiefe Wunden müssen so schnell wie möglich von einer Ärztin oder einem Arzt genäht werden.