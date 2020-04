Erste Fortschritte bei Verhandlung um AUA-Staatshilfe

Finanzminister Gernot Blümel hat das gestrige Gespräch mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr zur AUA-Rettung positiv bewertet.

"Wir sind einen Schritt vorangekommen", so Blümel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf Journalistennachfrage.

An dem Treffen in Wien nahmen neben Blümel auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) teil.

Österreich fordert Standortgarantie für AUA-Rettung

Damit Staatshilfen für die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) fließen, will Österreich Zusicherungen und Garantien für den Standort. "Wir brauchen das Drehkreuz in Wien", so Blümel.