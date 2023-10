Erste Entscheidung im Kurz-Prozess: Diversion für Glatz-Kremsner

Im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie zwei weitere Angeklagte, welcher aufgrund von vermeintlichen Falschaussagen vor dem Ibiza-U-Ausschuss stattfindet, gab es am Mittwoch eine erste Entscheidung.

Diversion für Glatz-Kremsner im Kurz-Prozess: 104.060 Euro zu zahlen

Glatz-Kremsner, die Erstangeklagte im so genannten "Kurz-Prozess", wurde beschuldigt, falsche Aussagen im U-Ausschuss gemacht zu haben, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung von Peter Sidlo, einem Vertrauten der FPÖ, in dessen Bestrebungen, Casag-Finanzvorstand zu werden. In ihrer Befragung durch den Richter gestand sie ein: "Ja, ich habe Fehler gemacht." Auf Fragen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ging Glatz-Kremsner jedoch nicht ein.