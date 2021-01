Erste Details zum Corona-Impfplan in Wien bekannt

Ab dem 18. Jänner können sich die Wiener zur Corona-Impfung voranmelden. Es soll zwölf Impfzentren und eine neue Impfstraße geben.

Am 18. Jänner wird eine Vormerkplattform auf impfservice.wien freigeschaltet. Bereits Ende Jänner soll dann mit der Impfung von Wienern außerhalb der institutionalisierten Sektoren in zwölf Impfzentren und einer neuen Impfstraße begonnen werden.

Wiener Corona-Impfplan mit vier Phasen: Anmeldung ab 18. Jänner

Beim anstehenden Rollout der Impfungen erhält die Stadt wöchentlich etwa 20.000 Dosen, die in der Phase 1 bei Personen ab 80 Jahren, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, beim Gesundheitspersonal im hochexponierten Bereich, bei Rettungsdiensten und Haus- und Zahnärzten sowie in COVID-Laboren verimpft werden.