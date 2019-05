Erste Bilder von Baby Sussex: Prinz Harry und Meghan präsentierten ihren Sohn

Am Mittwoch präsentierten Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals ihren kleinen Sohn der Öffentlichkeit. Jetzt gibt es die ersten Bilder der frischgebackenen royalen Familie.

“Baby Sussex”, wie der Bub bisher genannt wurde, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Er steht an siebenter Stelle in der Thronfolge – direkt nach seinem Vater.