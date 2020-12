Erste Besucher strömen wieder in die Museen

AM Montag strömten auch wieder die ersten Besucher in die Wiener Museen. Bis zum frühen Nachmittag kamen jeweils rund 350 Besucher in die Albertina und Albertina Modern, 700 ins KHM.

Am heutigen Montag durften Museen und Ausstellungshäuser in Österreich wieder öffnen. Da der Montag in vielen Häusern traditionell Schließtag ist, war das Angebot noch relativ überschaubar. Dennoch war man sehr zufrieden mit dem Besucherinteresse. In der Albertina und in der Albertina Modern im Künstlerhaus, wo die neue Ausstellung "The Essl Collection" erstmals zugänglich war, zählte man bis zum frühen Nachmittag jeweils rund 350 Besucher.

KHM in Wien gut besucht

Im Kunsthistorischen Museum (KHM) zeigte sich eine Sprecherin gegenüber der APA "höchst erfreut" über den guten Besuch. Bis zum frühen Nachmittag zählte man im Haupthaus an die 700 Besucher, im Weltmuseum Wien rund 500. "Die vielen telefonischen Anfragen machen uns auch für die nächsten Tage sehr zuversichtlich", hieß es. "Die Menschen freuen sich, dass wir wieder offen sind, und planen ihren nächsten Besuch."

ICOM Österreich, das Österreichische Nationalkomitee des UNESCO-assoziierten International Council of Museums, unterstützt die Wiedereröffnung mit einer gemeinsam mit der Agentur Freudemitwinkler entwickelten Kampagne "Re-Open. Erlebnis Museum", "die Begeisterung für unsere Museen weckt und Sicherheit kommuniziert" wie es heißt. Die erarbeiteten Grafikvorlagen sollen vom Türkleber bis zum Social Media Auftritt anwendbar sein.