"Erste Bank Open" und "Kiddy Contest"-Finale: Stau-Wochenende in Wien

Am Samstag startet das "Erste Bank Open" in der Wiener Stadthalle. Auch das "Kiddy Contest"-Finale findet an diesem Wochenende dort statt. Der ARBÖ warnt vor Stau.

In der Halle D der Wiener Stadthalle wird am Samstag mit der Qualifikation des "Erste Bank Open" begonnen. Diese geht auch am Sonntag weiter. Da der Tennis-Event-Auftakt kostenlos ist, werden zahlreiche Besucher erwartet. Zudem findet quasi zeitgleich am Samstag das Finale des 25. "Kiddy Contest" in der Halle F statt.

"Wir raten den Besuchern beider Veranstaltungen, die mit einem Fahrzeug anreisen, längere Verzögerungen auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel einzuplanen. Außerdem sollte man beim Parken die generelle Kurzparkzone, die sowohl Samstag und Sonntag von 18 bis 22 Uhr gilt, beachten. Die Parkdauer ist in dieser Zeit auf 2 Stunden beschränkt", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.