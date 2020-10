Erste Bank Open in Wien: Djokovic nach Auftakt-Sieg im Achtelfinale

Am Dienstag siegte Novak Djokovic in seinem Auftaktmatch beim Erste Bank Open gegen Filip Krajinovic und qualifizierte sich somit für das Achtelfinale.

Der topgesetzte Novak Djokovic hat am Dienstag beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle das Achtelfinale erreicht. Der 33-jährige Serbe besiegte in seinem Auftaktmatch bei diesem ATP-Tennisturnier seinen Landsmann Filip Krajinovic 7:6(6),6:3.