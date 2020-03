Erstberatungs-Hotline: Psychotherapie am Telefon möglich

Psychotherapie kann während der Corona-Krise auch telefonisch stattfinden. Nun wurde außerdem eine Erstberatungs-Hotline eingerichtet.

Gespräche über Telefon, Skype, Zoom oder Facetime

Die Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ermöglicht Patienten - sowohl solchen, die vorhaben, sich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben, als auch allen, die sich bereits in einer befinden - für die Dauer der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Einheiten via Telefon, Skype, Zoom oder Facetime zu nützen. Sie werden wie eine in der Ordination erbrachte Leistung abgerechnet, sieht das Corona-Maßnahmenpaket der Gesundheitskasse vor. Das soll direkte Kontakte reduzieren, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Betreuung.