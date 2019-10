Ernteausfälle werden durch Klimawandel drastisch ansteigen

Bis zum Jahr 2080 sollen die Temperaturen in Österreich um sechs Grad ansteigen. Durch diese Klimaänderung geht der Ertrag in der landwirtschaftlichen Produktion zum Teil dramatisch zurück.

Der Klimawandel und der Bodenverbrauch gefährden offenbar Österreichs Ernährungssouveränität. Davor warnte die Österreichische Hagelversicherung am Donnerstag. Grundlage dafür ist eine Studie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), derzufolge bis zum Jahr 2080 hierzulande ein durchschnittlicher Temperaturanstieg um bis zu sechs Grad zu erwarten ist.

Hagelversicherung warnt: Ernährungssouveränität gefährdet

Dieser Anstieg führt der Hagelversicherung zufolge "naturgemäß auch zu einer Verschiebung der Regenmenge, worunter vor allem der Osten Österreichs zu leiden haben wird". Die damit einhergehende Konsequenz werde eine teils deutliche Unterversorgung bei fast allen landwirtschaftlichen Kulturen sein. Das sei den österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht bewusst, weil die Regale voll sind und durch die weltweite Produktion und den Import bleiben werden, auch wenn immer weniger in Österreich produziert würde.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus untersuchte Andreas Baumgarten von der AGES im Rahmen des Projekts "Bodenbedarf für die Ernährungssicherung in Österreich (BEAT)", ob durch heimische Produktion eine ausreichende Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten auch in Zukunft gewährleistet ist. Die alarmierenden Ergebnisse: Aufgrund der Klimaänderung geht der Ertrag in der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere im Osten und Südosten Österreichs, zum Teil dramatisch zurück. Zusätzlich werden durch den Bodenverbrauch wertvolle Agrarflächen für immer aus der Produktion genommen.