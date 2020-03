Erneuter Anstieg bei Coronavirus-Infektionen: Bereits 112 Erkrankte bestätigt

Laut Gesundheitsministerium ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich am Montag auf 112 bestätigte Fälle angestiegen.

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark zehn, in Tirol und Oberösterreich je neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.